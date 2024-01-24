"متلازمة الحجرات الحادة".. ورشة عمل بمستشفى طوارئ جامعة أسيوط

نظم قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات والطوارئ بالتعاون مع الجمعية العلمية السويسرية الدولية لعلاج الكسور ( AO Trauma)، ورشة عمل حول متلازمه الحجرات الحادة Acute compartment syndrome، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، وتحت إشراف الدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم العظام، بمشاركة المدرسين المساعدين، والأخصائيين، والنواب بقسم جراحة العظام.

شهدت الورشة أربع محاضرات متنوعة حول؛ أهم الطرق في علاج متلازمة الحجرات، التي تعد من الإصابات الشديدة في جراحة العظام وتستلزم التدخل السريع وعلاجها، حيث التأخير في الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات ينتج عنه نوع من أنواع التشوه سواء في الطرف العلوي والطرف السفلى.

حاضر في الورشة الدكتور وليد رياض أستاذ جراحة العظام، والدكتور محمد خالد أستاذ جراحة العظام، والدكتور محمد علاء عبد العزيز مدرس جراحة العظام، والدكتور هشام البسيط مدرس جراحة العظام.

جدير بالذكر، أنه عقب انتهاء ورشة العمل، يحصل المتدرب على شهادة من AO معتمدة باجتياز الدورة التدريبية، عقب اجتياز الامتحان.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية