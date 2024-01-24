فعاليات المبادرة الوطنية "دوي" بمراكز شباب القليوبية

فعاليات المبادرة الوطنية «دوي » ، والتي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية ، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، والأستاذة إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، والأستاذة راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب .

تم تنفيذ المبادرة اليوم بمراكز شباب "كفر بطا ، شلقان ، إبراهيم بك ، كفر شبين"، أدار الورش اليوم"محمود نجيب، سمر هشام ، مصطفي شحاتة ،محمد جمال تركي ، مها طارق" مدربين بوزارة الشباب والرياضة وتناولت الورش عده ركائز اساسيه :التعريف بالمبادرة ومعنى دوّي ( شركاءها) وشرح رحله دوى لتمكين الفتيات وكذلك عناصر المبادرة التعبير ، المهارات ، الخدمات ، وتم عمل دائره حكى ( دوّي) ،ثم شرح محاور الحوار المجتمعي الأربعه وهم الاول التعليم ، الصحة ، الرياضه . الثانى الحقوق المدنية. الثالث للفتيات الحماية من الاساءات ، الرابع التواصل الاسرى ، كما تم تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل .

أوضح الدكتور محمود الصبروك وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أن المبادرة تنفذ ب40 مركز شباب علي مستوي محافظة القليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، علي مدار شهري يناير وفبراير ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتمكين المرأة والفتيات ، وتشجيعهم علي المشاركة والتعبير .

وأشار أن هناك برامج مختلفة تنفذ بمراكز الشباب لتمكين المرأة والفتاة ، مثل أندية الفتاة في مراكز الشباب والتي تدعم إبداعات الفتيات ، وبرنامج التمكين الإقتصادي للمرأة ، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها الصحي ، وأشار أن قادة مصر هم فتياتها ومبادرة «دوي» هي مثال علي أهمية الحكي ومشاركة التجارب ، لأن تجارب الآخربن قادرة أن تنور طرق جديدة في مستقبلهم وأن يعبروا عن نفسهم ويحكوا قصصهم ونشجعهم يتخذوا قرارات تحسن من الواقع ومن مستقبلهم.

تأتي فعاليات المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية .