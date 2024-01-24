أيتن عامر مثيرة بالمكياج الصاخب

خطفت النجمة أيتن عامر الانتباه بأحدث إطلالاتها الساحرة التي عكست جمالها ورشاقة قوامها بأسلوب ناعم متناغم مع ذوقها المتمرد المحب للحياة.

وبدت أيتن عامر بإطلالة ساحرة متناغمة مع قوامها الرشيق، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، محدد الخصر، صمم من قماش الساتان الأسود مع التل المطرز بحبات الخرز الأسود كشراشيب.

وتميزت ببعض المجوهرات الذهبية المرصعه بحبات الألماس الفاخرة التي ميزت إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أيتن عامر

أيتن عامر

أيتن عامر