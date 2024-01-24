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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب تونس يودع كأس أمم أفريقيا من دور المجموعات

مباراة تونس و جنوب
مباراة تونس و جنوب أفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تونس وجنوب أفريقيا التي أقيمت اليوم الأربعاء ملعب أمادو جون كوليبالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

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أمم أفريقيا.. تونس تتعادل مع جنوب أفريقيا في الشوط الأول

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القادري يعلن تشكيل تونس لمباراة جنوب أفريقيا..الجزيري يقود الهجوم

بدأ منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: البشير بن سعيد.

الدفاع: جدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

الوسط: حمزة رفيعة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان.

الهجوم: إلياس العاشوري - سيف الدين الجزيري.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة وأهدر منتخب تونس العديد من الفرص على مرمى الأولاد، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك ليغادر بطولة أمم أفريقيا من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة تونس ..

  1. مالي – 5 نقاط
  2. جنوب أفريقيا .. 4 نقاط
  3. ناميبيا .. 4 نقاط
  4. تونس .. نقطتان "2"
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