جناح الأزهر يناقش "التجديد في الفكر الإسلامي" ونصر أكتوبر.. غدًا بمعرض الكتاب

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدًا الخميس، في تمام الواحدة ظهرًا، ندوة بعنوان: "أطروحات التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر.. الدكتور محمود زقزوق نموذجًا".

يأتي ذلك بحضور الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، والدكتور رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، حيث يدير الندوة سعد المطعني، مدير إذاعة القرآن الكريم سابقا.

نصر أكتوبر وآفاق الوعي الديني والمجتمعي المعاصرة

كما يعقد جناح الأزهر أيضًا في تمام الرابعة والنصف عصرًا ندوة بعنوان: "نصر أكتوبر وآفاق الوعي الديني والمجتمعي المعاصرة"، بحضور الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ويدير الندوة محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

حيث يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.