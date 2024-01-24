الخميس 25 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدًا.. قطع المياه 10 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم،  والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر الجديدة، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الربط.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن مناطق:" هضبة الأهرام، مساكن الضباط، مساكن الشباب" ستتأثر بانقطاع المياه، وذلك اعتباراً  من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 26 /1 /2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 27 / 1/ 2024.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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