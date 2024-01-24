تعديل مواعيد قطع الكهرباء السابقة

بدأت الحكومة المصرية، تطبيق مواعيد قطع الكهرباء السابقة، والتي تم العمل بها قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

مواعيد قطع الكهرباء

وكانت شركات الكهرباء قد عدلت مواعيد قطع الكهرباء ضمن جدول تخفيف الأحمال الجديد، مراعاة لظروف الامتحانات والطلاب في الفصل الدراسي الأول.

وبدأ الجدول الجديد لقطع الكهرباء منذ السبت 13 يناير في مختلف المحافظات، ليتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشر حتى الساعة الخامسة مساء.

ووفقًا للجدول الجديد، كانت مواعيد قطع الكهرباء كالتالي:

من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 مساء

من الساعة 4 مساء حتى الساعة 6 مساء

وكشف شركات الكهرباء أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء القديمة، والتي تأتي على النحو التالي: