حبس عصابة سرقة المساكن في الزاوية الحمراء

أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، بـ حبس تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية- مالك محل خردة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل عامل إثر خلافات مالية بينهما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

حبس عاطل لقيامه بإنهاء حياة عامل بشبرا الخيمة

كما تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض جثة شخص عثر عليها داخل شقة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتبين أنها لشخص مقيم بمفرده وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بقتله

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بعقار كائن بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ ملك ربة منزل، وعثر على جثة لشخص مجهول الهوية، وبسؤال مالكة الشقة قررت بعدم علمها بهوية المتوفـى، وأن الشقة يقطنها طليقها، عاطل، ويقيم بالقاهرة، ويتردد عليها من حين لآخر.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه كان بصحبة المجنى عليه «له معلومات جنائية» وحدث بينهما مشادة كلامية لخلافات مالية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته التي أودت بحياته فتركه داخل الشقة وفر هاربا، وألقى القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.