برقية تهنئة من أوروبا للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة

اختتم ظهر اليوم الأربعاء، في مركز دار الوفاء المصري الإيطالي بمدينة تورينو الإيطالية، لقاء أبناء مصر الشرفاء بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الوطني، حيث بعث ال كنور إبراهيم يونس، عن الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع إيطاليا، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولقيادات ورجال الشرطة المصرية البواسل، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 72.



وأعرب وأبناء الجالية المصرية في أوروبا عن تقديرهم لجهود القيادات المصرية والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة في كل أنحاء الجمهورية، دفاعا عن الوطن الحبيب والحفاظ على الأمن والأمان في كل ربوعه، حيث قدموا البطولات والتضحيات التى سجلها التاريخ عن صمودهم وكفاحهم في ظل قيادات عظيمة ومشرفة.

وأضاف يونس: “ظلت تلك الانتصارات حتى اليوم ملحمة نضال، لرجال الشرطة المصرية الابطال، ملحمة مشرفة، حينما رفضوا الاستسلام للقوات الإنجليزية في معركة الإسماعيلية، والتي وقعت يوم 25 يناير عام 1952، والتي راح ضحيتها 56 شهيدا، 73 جريحا”.

واستكمل “ يونس”، هذا ونذكر العالم بما قدموه من بطولات وجهود عظيمة في محاربة الإرهاب والفساد، والحفاظ على امن وسلامة البلاد بل والمنطقة، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة الشرفاء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وقال: “من خلال المداخلات والكلمات الحماسية والوطنية، يؤكد جموع المصريين في اللقاء على حبهم ودعمهم لبلادهم وللقيادة السياسية، لانهم يعيشوا نبض الشارع المصري سواء في الداخل او في الخارج، ويتجدد دائما معهم اللقاء والتواصل في غرب وشرق أوروبا ، من خلال وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة الخارجية المصرية، والاتحاد العام للمصريين في الخارج رافعين اعلام مصر العظيمة، وسط هتافات النصر وحماس الأغاني الوطنية ، تلك التي تذكرنا جميعا بانتصارات مصرنا الغالية، وبطولات الشرطة المصرية، وهزيمة العدوان أينما حل على ارض مصر”.

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