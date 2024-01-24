إصابة 19 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

أصيب 19 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش المار بمركز بني مزار بالمنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش المار بنطاق محافظة المنيا، وتحديدًا مدخل مركز بني مزار، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 19 شخصا بإصابات متنوعة ما بين وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

إصابة 6 اشخاص في تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي في الدقهلية

وفي واقعة اخري ، تعرض 6 اشخاص للإصابة ، علي طريق شرنقاش - ميت عنتر في محافظة الدقهلية، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي، حيث جرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي على طريق "شرنقاش - ميت عنتر" ووجود 6 مصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا للمستشفى، وبالفحص تبين أنالحادث خلف عن اصابة كلا من : روميساء مدحت محمود، 17 عاما، ومقيمة بطلخا، مصابة بارتجاج بالمخ وكسر بالأسنان والذراع الأيمن، وملك أحمد عبد الله محمد 17 عاما، ومقيمة بطلخا، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، وأحمد السيد أحمد عوض الله، 41 عاما ومقيم بطلخا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمين، وجنا عمر عبد السلام 16 عاما، مقيم بطلخا، مصابة بكدمات بالوجه، وملك طارق عبد الفتاح، 16 عاما، مصاب بكدمات بالجسم، ومحمد طارق عبد الفتاح، 12 عاما، ومقيم بطلخا، مصاب بكدمات بالصدر.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بالتحري حول الواقعة.