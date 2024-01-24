بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي بالدقهلية

تعرض 6 اشخاص للإصابة ، علي طريق شرنقاش - ميت عنتر في محافظة الدقهلية، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي، حيث جرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي على طريق "شرنقاش - ميت عنتر" ووجود 6 مصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا للمستشفى، وبالفحص تبين أنالحادث خلف عن اصابة كلا من : روميساء مدحت محمود، 17 عاما، ومقيمة بطلخا، مصابة بارتجاج بالمخ وكسر بالأسنان والذراع الأيمن، وملك أحمد عبد الله محمد 17 عاما، ومقيمة بطلخا، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، وأحمد السيد أحمد عوض الله، 41 عاما ومقيم بطلخا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمين، وجنا عمر عبد السلام 16 عاما، مقيم بطلخا، مصابة بكدمات بالوجه، وملك طارق عبد الفتاح، 16 عاما، مصاب بكدمات بالجسم، ومحمد طارق عبد الفتاح، 12 عاما، ومقيم بطلخا، مصاب بكدمات بالصدر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بالتحري حول الواقعة.

21 فبراير ..الحكم على المتهم بهتك عرض صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

كما أجلت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، محاكمة أحمد. س.ش، المتهم بهتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لجلسة2024 للنطق بالحكم، مع التحفظ عليه واستمرار حبسه لتلك الجلسة.

وفي وقت سابق قرر المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، إحالة أحمد.س.ش، 24 عاما، للمحاكمة الجنائية طبقا لما هو وارد بأمر الإحالة لقيامه بهتك عرض ل.م.م، 13 عاما، بأن استدراجها إلى المحل خاصته وهتك عرضها على النحو الوارد بالتحقيقات حال كون المجني عليها تعاني من إعاقة ذهنية.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس 2023، عندما ورد بلاغا لمأمور مركز شرطة إدكو، يفيد قيام المتهم أحمد.س.ش 24 عاما، باستدراج طفلة صغيرة إلى داخل مخزن ملحق بمتجره لبيع الملابس بمركز إدكو، مستغلا حداثة سنها وظروفها المرضية لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتدائه عليها جنسيا بملامسة مواطن عفتها على المحور الوارد بالتحقيقات.