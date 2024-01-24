الخميس 25 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تجربة إخلاء طوارئ جزئية بالقابضة للمطارات

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

نظم قطاع الأمن بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تجربة إخلاء جزئي لمبني الشركة وذلك في إطار المتابعة الدائمة لحالة المباني والمنشآت والاهتمام بإجراءات الحماية المدنية للمحافظة على الأرواح في حالات الطوارئ .

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الشركة القابضة وجميع الشركات

جدير بالذكر أن تلك التجربة تأتي في إطار الخطة الأمنية المتكاملة التي من المقرر تطبيقها بمقر الشركة القابضة وجميع الشركات التابعة خلال العام الحالي بالإضافة إلى خطط الطوارئ الموسعة والتي تتم على مستوى المطارات المصرية للاستعداد لأي طارئ يمكن أن يؤثر على سير العمل بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وسيتم خلال الفترة القادمة إجراء تجربة طوارئ جزئية وأخرى كاملة لاستكمال الإخلاء.

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