نائب محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمنظومة ميكنة أصول أملاك الدولة

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، إجتماعا موسعا مع وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات العمل، ومناقشة مقترحات رفع مستوى أداء المنظومة، بحضور ممثلي وزارات الإنتاج الحربي، والاتصالات، "وإدارات " الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والشئون المالية والإدارية" بديوان عام المحافظة .

وأكد نائب محافظ سوهاج خلال الإجتماع على نواب رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إنهاء كافة عمليات حصر الأصول بحد أقصى خلال أسبوعين من تاريخه، مشيرا إلى توفير الدعم الكامل للمنظومة، والقائمين عليها لتذليل أية معوقات، مشيرا إلى ضرورة التأكد من دقة البيانات ومراجعتها مع الإدارات المختصة قبل عرضها على الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة.

وناقش الإجتماع عدد من المعوقات التي طرحها نواب رؤساء الوحدات المحلية، وتم إيجاد الحلول الفورية لها، عرض السادة النواب مشاكلهم والتي تم إيجاد حلول فورية لها أثناء الاجتماع، وتناول الاجتماع موقف المنظومة، حيث بلغ عدد الاستمارات المستلمة منذ 26 ديسمبر العام الماضي إلى 606 استمارة، وبلغ عدد الاستمارات المرسلة للوزارة لوضعها على المنظومة 1309 استمارة، كما تم إنهاء معوقات العمل على شبكة الإنترنت بالتعاون مع الاتصالات.

وبنهاية الاجتماع، أكد "القاضي" على ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة للارتقاء بالمنظومة، مؤكدا على ضرورة إعداد تقرير يومي بفعاليات المنظومة، تمهيدا لعرضها على محافظ الإقليم.