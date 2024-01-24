وكيل صجة الدقهلية يتفقد مستشفى طلخا وصدر المنصورة

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة االصجة بالدقهلية اليوم ، جولة مرورية يرافقه الدكتور محمد سعد معاون وكيل الوزارة تفقد خلالها مستشفى طلخا والمجمع الصحى إلى جانب مستشفى صدر المنصورة.

استهل وكيل الوزارة زيارته بتفقد مستشفى طلخا حيث اطمئن على سير العمل واطلع على أعمال التطوير والانشاءات الجديدة لرفع كفاءة المبنى و الاقسام الداخلية.

وتابع مكين الجولة بالتوجه إلى المجمع الصحى لتفقد الاقسام به تمهيدا لرفع كفاءة المقر ، والتطورات والتجهيزات المقترحة لتطويره

كما اطمأن وكيل الوزراة على سير العمل بمستشفى صدر المنصورة وتفقد الانشاءات الجديدة الخاصة بالمستشفى و محيط المبنى .

وفى نهاية الجولة وجه وكيل الوزراة بضروره الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمنى المخطط له دون تأخير



وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل