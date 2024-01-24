زوج والدته دائمًا بيعاكسني .. زوجة تطلب الخلع

“زوج والدته دائما بيعاكسني وحاول الاعتداء علي أكثر من مرة، وفي كل مرة يتشاجر معه زوجي ولكن دون جدوى”. بهذه الكلمات استهلت “أماني م.” دعواها التي رفعتها أمام محكمة الأسرة والتي تحمل رقم “7933” لسنة 2023.

وقالت الزوجة في دعواها: “نحن متزوجان منذ حوالي ثلاث سنوات بعد علاقة حب استمرت سنوات، ورغم المشاكل المستمرة التي واجهها بسبب انفصال والديه إلا أنني كنت أسانده وتسامحت معه. وتم زواجنا بحضور حشد كبير من الأهل والأصدقاء في شقته بمنزل والدته”.

وتابعت: "بعد حوالي عام من زواجنا، صدمنا بزواج والدتها من رجل يصغرها بسبع سنوات، وكل تصرفاته أظهرت أنه تزوجها طمعاً بها وبأموالها". وحاول الزوج أن يتحدث معها كثيرًا عن إنهاء هذا الزواج، لكنها أخبرت جميع أبنائها أنها تحبه وأنها لن تستغني عنه، وأنه أهم بالنسبة لها منهم وأنها حرة تمامًا.

وقالت: "تحملنا وجودنا معه في نفس المنزل، لكنني لم أأمن من نظراته وهجومه علي أثناء دخولي وخروجي من المنزل، كما حاول الاعتداء علي أكثر من مرة". مستغلاً غياب حماتي في المنزل، عندما أخبرت زوجي تشاجر معه، لكن حماتي كذبت علي واتهمتني بأنني من حاولت محاكمته وهاجمته له. "ضربوني ضرباً مبرّحاً أمام زوجي، وطلبت من زوجي مرات عديدة أن يترك هذا المنزل ويعيش في شقة بعيداً عن كل هذه المشاكل والشجار، لكنه رفض وقال: "لن أترك أمي أو بيتاً سهلاً" فريسة له". وحتى اكتفيت، تركت منزل الزوجية منذ حوالي عام ورفضت العودة بشرط الانتقال إلى شقة أخرى. لم أتحمل كل هذا الضغط النفسي، ومنذ ذلك الحين وأنا' ولم أتوصل إلى أي حل ودي معه، وعندما رفض تطليقي وديًا، ذهبت إلى المحكمة لأطلقه”.