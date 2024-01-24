الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم رحلة 404

بدأت من قليل، الشركة المنتجة لفيلم رحلة 404 للنجمة منى زكي، الاستعدادات النهائية للعرض الخاص، المقام في أحد المولات الشهيرة في الشيخ زايد.



وكان طرح مؤخرا البوستر التشويقي الخاص بفيلم رحلة 404 والذي سيتم عرضه في السينمات المصرية 25 يناير وفي العالم العربي ١فبراير القادم.

وظهر التيزر ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟.



فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول . من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.