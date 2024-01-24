فنانات شهيرات تحت مقصلة عمليات التجميل

انتشرت ظاهرة عمليات التجميل في عصرنا الحالي بصورة كبيرة لدى الكثير من الأشخاص، ولم تعد تقتصر عمليات التجميل على التحسين والتعديل فقط بل امتدت لتشمل محاولات دائمة في إشباع الرغبة النفسية لرفع مستوى الثقة بالنفس، ومع انتشار وسائل التواصل الإجتماعي عكس ظهورالمرأة بتنوع ملامح الوجه والتغيير الدائم في الشكل صورة نمطية غير حقيقية للمرأة ينبغي أن تكون عليها.

ومع التطور فى مجال التجميل يومًا بعد يوم يلجأ الفنانون إلى عيادات التجميل بهدف تعديل ملامحهم وتحسين مظهرهم الخارجي.

تتنوع النتائج بين النجاح البارز في تحسين الجمال وبين حالات أخرى تنتهي بتشوهات تؤثر بشكل كبير على مظهر الشخص.

مصير الإعلامية ريهام سعيد..

يعد مصير الإعلامية ريهام سعيد واحدا من تلك الحالات التي تلقت صدمة سلبية بسبب عمليات التجميل، فقرار ريهام سعيد بإجراء عمليات التجميل لتحسين ملامح وجهها تحول إلى كابوس.

في تصريحاتها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " ، عن خطأ طبي أثناء عمليت التجميل واتهمت الطبيب بتشويه مظهرها بشكل كبير بعد مرور فترة من اجراء العملية.

كما أشارت إلى أنها تعرضت لانتقادات حادة بسبب التشوهات التي ظهرت على وجهها.

قالت ريهام سعيد إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب المسؤول عن التشويه، وحذرت جمهورها من التعامل معه، كما أشارت إلى أنها ستظهر في بث مباشر دون استخدام فلاتر لتظهر حقيقة التشويه وتحذر الناس من التعامل مع الطبيب.

ريهام سعيد لم تكن الفنانة الوحيدة التي شوهتها عمليات التجميل، فقبلها واجهت الفنانة وفاء سالم تحديات أكبر بعد حقن البوتوكس والفيلر، حيث ظهرت تشوهات على وجهها نتيجة لأخطاء طبية قام بها أطباء مشهورون.

الفنانة وفاء سالم واخطاء عمليات التجميل ..

كشفت الفنانة وفاء سالم ما حدث معها بسبب أخطاء طبية في عمليات تجميل سابقة أدت إلى تشوه وجهها.

أثناء حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، أوضحت وفاء سالم أنها اكتشفت التشوهات أثناء مشاهدتها لأعمالها الفنية، مما دفعها إلى البحث عن علاج.

وأكدت وفاء سالم أن الوجه يحمل تشوهات ناتجة عن أخطاء طبية تكررت وأصبحت مصدر إحراج لها.

وكذلك تعرضت الفنانة السورية مها المصري لتأثير عمليات التجميل السلبي عليها، وصرحت بأن بعض القرارات يمكن أن تسبب للإنسان مشاكل عندما يتبع الاتجاهات السائدة.

الفنانة السورية مها المصري

حورية فرغلي ..

كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي أن سبب خضوعها لعمليات تجميلية في انفها لم يكن بغرض التجميل، بل جاء نتيجة سقوطها من فوق حصان وحدوث كسر في الأنف.

واشارت فى تصريحات اعلامية سابقة مع الإعلامية سمر يسري، "كنت ملكة جمال مصر في 2002، هجمل نفسى ليه".

وأضافت: "كنت بفسح الحصان، فجأت قطتين بيتخانقوا قدامه، فهو خاف ونط في الهواء، وقعت أنا على وشي وهو وقع فوقي ومناخيري اتكسرت".

وأوضحت أن أحد الأطباء الذي كان من المفترض أن يصلح لها أنفها أحدث تلفاً في مجرى التنفس بالأنف، ما دفعها للذهاب إلى طبيب آخر لإصلاح ما حدث.

وأردفت قائلةً: "لكنه أفسد أنفي، فذهبت لدكتور تجميل، لكنه فشل في إصلاح شكل أنفي ليظهر كما هو عليه الآن، عملت 7 عمليات الثلاث سنوات الماضية بسبب الحادثة ولسة فيه ناس بتقول عمليات تجميل".

واشارت الى أن حالتها الصحية والنفسية تراجعت بسبب كم العمليات الكثيرة التي أجرتها.

الفنانة اللبنانية إليسا..

الفنانة اللبنانية إليسا، خضعت لعمليات تجميل لتكبير الشفاه، وواجهت انتقادات حادة بسبب التغيير الواضح في مظهر فمها.

الفنانة اللبنانية إليسا

وجسدت نبيلة عبيد حالة أخرى من التحولات التي أسفرت عن ملامح وجه ثابتة وعبارات جامدة بعد عمليات تجميل غير ناجحة.

نبيلة عبيد

الفنانة ميسرة ، شاركت في الحديث عن تجربتها غير الناجحة في عالم التجميل، حيث بحثت في تحسين ملامح وجهها من خلال عملية لنفخ الخدود، ولكنها واجهت تسممًا في وجهها.

خلال مقابلة، أكدت أن التشوهات كانت نتيجة لأخطاء طبية، وكشفت عن مرورها بفترة عذاب بسبب تلك التجربة.