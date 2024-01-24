التحقيق في واقعة ترك أب لابنه لبائعة خضار وادعى عثوره بجوار صندوق قمامة بأوسيم

تواصل نيابة الجيزة ، التحقيق في تخلى رجل عن ابنه 3 سنوات، وتركه لبائعة خضراوات في منطقة أوسيم بالجيزة، وكشفت التحقيقات أن الأب أعطي الطفل لبائعة خضار، وقال لها انه عثرت عليه بجوار صندوق قمامة.

التحقيق في واقعة ترك أب لابنه لبائعة خضار وادعي عثوره بجوار صندوق قمامة بأوسيم

وأفادت التحقيقات أن البائعة توجهت إلى قسم شرطة أوسيم، لتسليم الطفل وحررت محضر بالواقعة، وقالت إن أحد الأشخاص حضر لها وسلمها الطفل وتركها، على الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى من أجل فحص حالته الصحية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لتفريغ كاميرات المراقبة وتوصلوا إلى هوية والد الصغير.

وعقب القبض على المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بدفن جثتي طفلين نجلي عمومة سقط عليهما جدار حائط أثناء سيرهما بقرية أولاد سيف دائرة مركز شرطة بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بسقوط جدار حائط على طفلين نجلي عمومة أثناء سيرهما بقرية اولاد سيف بدائرة مركز شرطة بلبيس.

بانتقال قوة أمنية وبالفحص تبين وفاة طفلين عمرهما (10 و4 سنوات) أبناء عمومة حيث لقي حتفهما إثر اصابتهما نتيجة سقوط سور جدار حائط منزل مبني من الطوب اللبن (مهجور). وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.