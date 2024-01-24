طرح تذاكر ودية الأهلي وحتا الإماراتي

طرحت الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي بالإمارات تذاكر مباراة الفريق الأحمر الودية ضد حتا الإماراتي المقررة بعد غدٍ الجمعة على ملعب (حمدان بن راشد آل مكتوم).

وأعلنت الشركة طرح تذاكر الدرجة الثانية بواقع 20 درهم إماراتي والدرجة الثالثة بواقع 40 درهم إماراتي.

ولعب الأهلي مباراة ودية ضد الأخدود السعودي يوم الثلاثاء الماضي ، وخسر الفريق الأحمر بنتيجة 1-2.

ويغيب عن صفوف الأهلي اللاعبون الدوليون المشاركون في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً وهم محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم "كهربا" وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وعمر كمال بجانب الجنوب افريقي بيرسي تاو والتونسي علي معلول والمالي أليو ديانج.