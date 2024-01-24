أيمن حسين يقود منتخب العراق لإنجاز فريد بكأس آسيا

ظهر مهاجم منتخب العراق أيمن حسين، بـ أداء مميز في بطولة كأس آسيا 2023، حيث سجل هدفين في مباراة فيتنام.

وقاد أيمن حسين منتخب بلاده، إلى تحقيق الانتصار على منتخب فيتنام بنتيجة 3-2، في مباراة مساء يوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها قطر للمرة الثالثة في تاريخها.

ورفع أسود الرافدين رصيدهم إلى 9 نقاط، ليحقق العلامة كاملة في صدارة المجموعة الرابعة، وخلفه اليابان بفارق 3 نقاط.

وكانت العراق تلعب هذه المباراة، بعدما حسمت تأهلها إلى دور الـ 16 في الجولة الماضية بفوز تاريخي على اليابان 2-1.

أيمن حسين

أيمن حسين يسجل اسمه في تاريخ منتخب العراق

سجل أيمن حسين هدفين في مرمى فيتنام، مما يعزز عدد أهدافه التي سجلها إلى 5 أهداف، متصدرًا قائمة هدافي النسخة الحالية من البطولة الآسيوية.

ليصبح أكثر لاعب عراقي تسجيلاً للأهداف، في نسخة واحدة في البطولة الآسيوية.

وليتجاوز الأسطورة يونس محمود المُلقب بالسفاح، الذي سجل 4 أهداف في نسخة 2007 من البطولة الوحيدة التي توج العراق بها.

وسجل يونس محمود هدف التتويج في مرمى السعودية بضربة رأسية رائعة في تلك النسخة من البطولة.

وأصبح أيمن حسين قريبًا من معادلة رقم يونس محمود، في تصدر قائمة هدافي العراق في كأس آسيا بفارق 3 أهداف فقط، حيث سجل حتى الآن 5 أهداف.

تميمة حظ العراق

تعد هذه هي المرة الأولى، التي يتمكن فيها أسود الرافدين من تحقيق العلامة الكاملة بـ 9 نقاط، في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا، وذلك بفوزه على إندونيسيا 3-1 واليابان 2-1 وفيتنام 3-2.

منتخب العراق

وسبق وأن تمكن المنتخب العراقي التأهل إلى الدور التالي، كمتصدر للمجموعة في مناسبة واحدة فقط، على مر التاريخ ويعود ذلك إلى نسخة عام 2007، التي انتهت بتتويجه باللقب في النهاية.

وبالتالي، يُعد تأهل العراق للدور الثمن النهائي في المركز الأول، بشرى سارة لهم لاستعادة اللقب بعد غياب 17 عامًا.