كاميرات المرورتسجل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية.. تفاصيل

رصد مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة التابعة لـ الإدارة العامة للمرور، تفاصيل حادث محور المريوطية الذي أطاحت فيه سيارة نقل بمقطورة بـ ٨ سيارات أخرى من أعلى المحور لتسقط السيارات مهشمة على الأرض.

وتضمن مقطع الفيديو ومدته ٢٦ ثانية، سقوط سيارة نقل محملة بالأغنام "خرفان" بعدما اصطدمت بها من الخلف السيارة المقطورة، وأسقطتها من أعلى المحور لتتطاير الأغنام في الجو، وسقط بعضها نافقا.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على سائق السيارة النقل التريلا المتسببة في حادث محور المريوطية داخل المستشفى عقب اصابته في الحادث.

وطلبت النيابة العامة، سحب عينة دماء من سائق السيارة المتسببة في الحادث لاجراء تحليل له لبيان تعاطيه مخدرات من عدمه.

وعينت مباحث الجيزة حراسة على غرفة السائق في المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في حادث إطاحة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" بـ ٨ سيارات من أعلى محور المريوطية أمام المتحف الكبير.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في حادث المريوطية، الذي وقع على الطريق الدائري في الجيزة، تفاصيل دهس سيارة مقطورة لعدد من السيارات، حيث قامت أجهزة المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وكشفت التحقيقات الأولية في حادث التصادم الذي وقع أعلى محور المريوطية وأسفر عن سقوط 3 سيارات، إحداها محملة بالخراف وميكروباص وثالثة ملاكي، وكذا إصابة عدة أشخاص، عن السائق المتسبب في الحادث.

وأوضحت التحقيقات أن سائق السيارة نقل دهس السيارة نتيجة اختلال نظام الأمان داخل السيارة النقل “تريلا” وعدم قدرته على السيطرة عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن محور المريوطية كان يشهد كثافات مرورية متحركة تزامن ذلك قدوم سيارة تريلا والاصطدام بـ 6 سيارات أخرى من الخلف وسقوط 3 سيارات من أعلى المحور المريوطية بالقرب من المتحف المصرى الكبير

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور مساء اليوم الثلاثاء، من رفع آثار حادث تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري اتجاه الرماية وإزالة السيارات المتصادمة من نهر الطريق واستئناف الحركة المرورية أمام قائدي السيارات وسحب الكثافات المروري.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف المصرى الكبير اتجاه الرماية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة التريلا واصطدامه بـ 5 سيارات مما أدى لسقوط إحداها محملة بالخراف.