اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تنفي مزاعم إسرائيل حول تهريب أسلحة عبر الحدود مع غزة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها "مصر تنفي مزاعم إسرائيل حول تهريب أسلحة عبر الحدود مع غزة".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"تل أبيب" تبرر الإبادة الجماعية للفلسطينيين بادعاءات كاذبة ومثيرة للسخرية

مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها وسيادة حدودها

تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإقامة الدولة الفلسطينية ضرورة لا مفر منها

"القاهرة" تطالب الاحتلال بالتحقيق داخل جيشه للوصول للمتورطين الحقيقيين

الحلم المصري أصبح حقيقة

مصر تمتلك محطات نووية سلمية في الضبعة

عبدالسند يمامة يهنيء وزير الداخلية وهيئة الشرطة

د. وجدي زين الدين يكتب: عيد الشرطة يوم وطني حافل بالبطولات

"السيسي" و"بوتين" يشهدان بدء الصبة الخرسانية للوحدة الأولى

المجلس الأوروبي يدعم رفع العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الجامعة العربية تتهم الدول المساندة لإسرائيل بالمشاركة في إبادة الفلسطينيين

18 غارة على مواقع يمنية

الحكومة تعلن التوسع في المناطق الحرة لتنشيط الاستثمار