السعديين المركزي يتألق في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري

أجرى مستشفى السعديين المركزي بمحافظة الشرقية، عدد ٤ جراحات متخصصة في المخ والأعصاب، بقيادة الدكتور حمادة عثمان أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد صقر أخصائي جراحات العمود الفقري، منها استئصال غضروف، وتثبيت فقرات عن طريق شرائح ومسامير، وتسليك عصب، وتثبيت كسر بالفقرات القطنية.

وتعد تلك الجراحات الأولى من نوعها بالمستشفى، بعد تشغيل وحدة جراحات العمود الفقري وجراحات المخ والأعصاب الجديدة منذ عدة أسابيع، تم من خلالها إجراء عدد ١٨ عملية لتوسيع القناة العصبية، وتثبيت الفقرات، وتصليح الانزلاق الغضروفي.

وقد تم توجيه مدير عام الطب العلاجي بدعم الوحدة الجديدة بالقوى البشرية اللازمة من الأطباء، لاستمرارية العمل بالوحدة على مدار الساعة، وإجراء العمليات الجراحية الباردة والعمليات الطارئة الملحة والضرورية للمرضى.

ويتميز مستشفى السعديين المركزي بوجود وحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة، التي تم تشغيلها تجريبيا الشهر الماضي، بقوة ٥ أسرة، ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ ملايين جنيه.