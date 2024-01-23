حقيقة مرض نجاة الصغيرة.. سر جلوسها على كرسي متحرك بآخر ظهور لها

أثارت المطربة نجاة الصغيرة قلق الجمهور بعد ظهورها في المطار على كرسي متحرك أثناء استعدادها لمغادرة المملكة العربية السعودية بعد مشاركتها في حفل توزيع جوائز joy awards.

محمد أنور يكشف سبب جلوس نجاة الصغيرة على كرسي متحرك

طمأن الفنان محمد أنور الجمهور على نجاة الصغيرة، موضحًا سبب جلوسها على كرسي متحرك في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وهي تجلس بجانبه وخلفهما زوجته نوران، أثناء تواجدهما في المطار.

أكد محمد أنور أن نجاة بصحة جيدة وتستطيع المشي بشكل طبيعي، ولكنها كانت تجلس على كرسي متحرك أثناء تواجدها في المطار لأن صالة المطار طويلة واجراءات السفر تستلزم الكثير من الوقت، لذا يتم توفير كرسي متحرك لكبار السن لتسهيل حركتهم والحفاظ على صحتهم.

أما عن ملامح نجاة الصغيرة رغم تقدمها في السن صرح أنور قائلًا: "هي جميلة وزي القمر، وشكلها أحلى وأصغر مني بكتير، ويكفي روحها الحلوة، والناس كانت مبسوطة بيها ربنا يخليها لينا".

كما كشف أنور كواليس صورته مع نجاة قائلًا: "كنا راجعين من Joy Awards، وإحنا في صالة المطار شٌفت أستاذة نجاة، رحت أنقل لها رد فعل الجمهور".

شارك الفنان محمد أنور الجمهور بصورة للمطربة نجاة الصغيرة وهي تجلس على كرسي متحرك برفقته هو وزوجته نوران، وذلك في أحدث ظهور لها بعد ضجة مشاركتها في حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، وعودتها للغناء والأضواء مجددًا بعد اعتزال دام أكثر من 20 عامًا.

أول ظهور للمطربة نجاة الصغيرة بعد ضجة مشاركتها في حفل joy awards

نشر محمد أنور صورته مع نجاة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأرفقتها بتعليق: "مع العظيمه الجميله نجاة الصغيره"، والتي بدت بإطلالة شتوية عكست أناقتها كالعادة، وكانت ترتدي نظارة شمس سوداء، بينما كانت تجلس على كرسي متحرك ما أثار صدمة البعض.



نجاة الصغيرة تسحر العالم بجمالها في أول ظهور بعد اختفاء 20 عامًا

وكانت زهرة الزمن الجميل نجاة الصغيرة قد خطفت قلوب الجمهور، بظهورها الأول بعد غياب سنوات طويلة عن الفن والغناء والأضواء، وذلك أثناء تكريمها عن مُجمل مشوارها الفني، في حفل توزيع جوائز joy awards لعام 2024، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

تألقت نجاة الصغيرة بإطلالة ناعمة عكست أناقتها ووقها الراقي الذي اعتدنا على رؤيتها به، بالإضافة إلى إنها لازالت تحتفظ بملامحها الجميلة الرقيقة على الرغم من تقدمها في العمر مع مرور السنين.

نجاة الصغيرة تشدو في حفل joy awards بأغنية "عيون القلب"

وأطلت نجاة على الحضور تشدو بصوتها العزب أجمل أغانيها "عيون القلب"، وسط ترحيب وتصفيق الجميع، بالإضافة إلى عرض فيديو يضم أبرز وأهم محطات مشوارها الفني الذي لايزال عالق في أذهان عُشاقها حتى يومنا هذا.

قصة غياب نجاة الصغيرة عن الغناء لأكثر من 20 عامًا

جاء ظهور نجاة الصغيرة النادر، بعد غيابها لسنوات طويلة عن الأضواء، حيث كانت تتغيب دائمًا عن حضور أي مناسبة أو مهرجان فني دون الكشف عن الأسباب، فمنذ انفصالها عن زوجها الثاني المخرج حسام الدين مصطفى في عام 2000، قرت ألا تكرر تجربة الزواج مرة أخرى، واتّخذت قرارًا بتكريس حياتها لتربية طفلها الوحيد "وليد" من زواجها الأول.

ومع بداية عام 2017، قررت نجاة الصغيرة العودة إلى الساحة الفنية من خلال أغنية "كل الكلام"؛ وهي من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، وألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وقد استغرق تنفيذها والإستعداد لطرحها سنة كاملة، كما قد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج هاني لاشين.