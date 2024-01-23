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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا .. محرز بديلاً مع الجزائر أمام موريتانيا

المنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري

كشف الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم عن تشكيل مواجهة موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

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ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، بينما يحل موريتانيا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وشهد تشكيل محاربو الصحراء تواجد اللاعب رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق على مقاعد البدلاء.

تشكيل الجزائر أمام موريتانيا

تشكيل المنتخب الجزائري والاحتياطي

حراسة المرمى: ماندريا.

خط الدفاع: محمد أمين توغاي، يوسف عطال، ماندي.

خط الوسط: ريان آيت نوري، رامز زروقي، حسام عوار، بوداوي، آدم أوناس.

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة، بونجاح.

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