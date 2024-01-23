توجيهات وزارية بسرعة إنشاء مستشفيات للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالبحيرة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، لاستعراض الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة ، والاستماع لمطالب الأعضاء حول التوسع في الخدمات الطبية والعمل على تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة.

جاء ذلك في ختام الجولة الميدانية للوزير اليوم الثلاثاء، بمحافظة البحيرة، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان دوريًا على المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على التحديات والمعوقات للعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول النظام الصحي بالمحافظة، والتي تضم 76 مستشفى ، فضلاً عن استعراض الموقف الخاص بالأعمال الإنشائية للمنشآت الطبية بالمحافظة، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بسرعة تطوير ورفع كفاءة مستشفى إيتاي البارود العام.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع ، استعرض نتائج تفعيل مجلس الصحة الاقليمي بمحافظة البحيرة، والذي يهدف إلى أن يتمتع كافة المواطنين في المحافظة بحياة صحية سليمة آمنة من خلال نظام صحي متكامل يتميز بالاتاحة والجودة، لافتاً إلى أن المجلس يخدم استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة في مصر.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بالتفعيل الأمثل من محافظة البحيرة لمجلس الصحة الإقليمي، والذي أصبح نموذجاً يحتذى به ، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات الرائدة في التنسيق مع الوزارة لتحقيق أفضل النتائج من خلال المجلس.

وأشار "عبدالغفار" إلى تشكيل 5 لجان تنسيقية لمتابعة وتيسير تنفيذ المهام المطلوبة على الأرض ، لافتًا أن اللجان التنسيقية تشمل إدارة الكوارث والأزمات، المبادرات الرئاسية، الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، الصحة المدرسية والتغذية الطلابية، وصحة الشباب.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير حرص على الاستماع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومناقشة أساليب تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة، حيث وجه الوزير قيادات الوزارة المعنيين بتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، فضلاً عن العمل على إنشاء مستشفيات للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومراكز السموم والحروق.

وقال "عبدالغفار " إن الوزير وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على حرصهم على التواجد طوال الزيارة الميدانية، مؤكداً استمرار عقد اللقاءات الدورية معهم للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.