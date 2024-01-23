الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات تنتظر زوجة صلاح محسن

صور فاضحة غزت مواقع التواصل الاجتماعي، فحوها أن صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، يغازل الفتيات، ويطلب منهن القيام بأفعال خادشة للحياء.

صور صلاح محسن الفاضحة

نشرت إسراء سامح زوجة صلاح محسن الصور الخادشة، واتهمت زوجها بالخيانة، علانية أمام الملايين عبر السوشيال ميديا، وأرفقت بالصور التي تحوي حديث جريء لحساب يحمل اسم زوجها "صلاح محسن"، عبارات تتهمة فيها بالخيانة.

صلاح محسن لاعب النادي الأهلي

بدورهم تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم، بين مهاجما لابن النادي الأهلي، موجهة له تهمة الخيانة الزوجية، وفريق آخر شن هجوما عنيفا على زوجته، موجهين لها تهمة التشهير، باللاعب والاضرار بسمعته وأولاده.

موقف زوجة صلاح محسن القانوني

وعن الموقف القانوني في القضية المثارة، يقول حسن شومان المحامي لا يتم التحرك قضائيا في جرائم الأزواج إلا بشكوى من المجني المجني عليه اللاعب صلاح محسن، أو النيابة العامة.

النيابة تحافظ على الأسرة

وأوضح "شومان" في تصريحات لـ "الوفد" أن النيابة العامة لا تتحرك في مثل هذه القضايا حفاظا على الحياة الاجتماعية والأسرية، وعلى الرغم من وجود قانون للحفاظ على القيم المجتمعية ومكافحة جرائم الانترنت، هناك مبدأ ثاني لدى النيابة العامة، وهو الحفاظ على الأسرة وفقا للقانون الجنائي.

حسن شومان المحامي

انتهاك قيم المجتمع

وعن جريمة التعدي على قيم المجتمع، المقامة من محامي شهير ضد إسراء سامح زوجة اللاعب صلاح محسن، أشار المحامي إلى أن مادة التعدي على قيم المجتمع، مطاطة ولم يحدد لها حتى الآن نطاق تطبيق، وتحمل تفسيرات كثيرة، والنيابة هي من تحدد إذا كان الفعل يعد انتهاك لقيم المجتمع من عدمه.

اعتداء على صلاح محسن

وأردف حسن شومان أن هذه جريمة بين الأزواج، وفي أغلب الوقائع من هذا النوع يكون المختص بتحرير الدعوى المتضرر سواء الزوج أو الزوجة، مثل جريمة الزنا، وفي القضية المطروحة، اعتداء شخصي على صلاح محسن.

جرائم تلاحق زوجة صلاح محسن

وفي حالة تقدم ابن النادي الأهلي ببلاغ ضد زوجته، ستواجه جرائم السب والقذف والتشهير، وتعاقب بالمواد 306، و307، و308، من قانون العقوبات، حسب الأوصاف القانونية التي ستنطبق عليها.

وأضاف حسن شومان المحامي، أن للقضية شقين جنائي ومدني، ومن حق صلاح أن يدعي مدنيًا، ويطلب تعويض مبدئي، وإذ صدر حكم قضائي لصالحه، يرفع دعوى نهائية بالتعويض.

عقوبة زوجة صلاح محسن

وبالنسبة للعقوبة المقرر لجرائم السب ولتشهير عبر الانترنت، أشار شومان أن القانون يعاقب المتهم بالجريمة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وتصل إلى 3 سنوات، وفي حالة ارتبطت بجرائم أخرى تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تصل لــ 300 ألف جنيه.

دعوى طلاق للضرر

وإذا ثبتت صحة الصور المتداولة، وأنها متربطة بصلاح محسن، فيعتبر فعل مشين وخيانة من الزوج، وووقع ضرر على الزوجة، ويحق لإسراء التوجه لمحكمة الأسرة، ورفع دعوى طلاق للضرر.

صلاح يدافع عن نفسه

خرج صلاح محسن، ليكشف حقيقة الصور المنسوبة له، إذ قال: "في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي.. وأنا مش هعلق غير بـ حسبي الله ونعم الوكيل.. الخلافات الزوجية عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا.. والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معاها".

محادثات مفبركة

وتابع ابن النادي الأهلي:"للأسف محادثات اتفبركت لتشويه صورتي، بغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم، فيه حاجات كتير مش هينفع أتكلم فيها، لأنها مهما كانت دي أم أولادي ومش هتكلم دلوقتي احتراماً للناس واحتراماً لأنها في يوم من الأيام كانت أقرب الناس ليا".

رد صلاح محسن على أزمة الصور الفاضحة

واستكمل حديثه على واقعة نشر صور فاضحة منسوبة له:"أنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات مش مكانها السوشيال ميديا، وحقي هاخده بالقانون، آسف لكل الجمهور، مركز في مستقبلي وتمريني وبجتهد لأن طموحي كبير جداً وعمر الحاجات دي ما هتوقف طموحي حتى لو كان غرضها كده، ودي محنة كبيرة وصدمة ليا بس في الآخر حقي هاخده وعند الله تجتمع الخصوم".

منفصلين منذ زمن

وأوضح قائلا : "الانفصال بيني وبين الأستاذة اللي كانت في يوم من الأيام مراتي، وهي أم أولادي، كان من فترة، واللي حصل غرضه تشويه صورتي والقضاء على مستقبلي، قدر الله وما شاء فعل.. اللي حصل بلاء".