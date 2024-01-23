ملابسات العثور على جثة طفلة أعلى منزل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة في التاسعة من عمرها، بعد اختفائها عن منزلها بإحدى قرى مركز أولاد صقر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل «جارة المجني عليها» بدافع سرقة قرطها الذهبي.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة «يارا. هـ. أ» 9 سنوات، مقيمة بناحية بنى حسن إحدى قرى مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك بعد ساعات من اختفائها.

وبالفحص تبين العثور على جثة الطفلة ملفوفة في ملاءة قماش أعلى سطح أحد منازل القرية، مع وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، لكشف ملابسات الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود المحتملين للواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «ن. ح. م» 20 عاما، ربة منزل، جارة أسرة المجني عليها.

وتبين إنه تم استدراج الطفلة «المجني عليها» لمنزل المتهمة محل الواقعة، واصطحبتها المتهمة إلى أعلى سطح منزلها؛ لإبعادها عن أعين ذويها والجيران، وذلك بغرض سرقة قرطها الذهبي، وحال مقاومة الطفلة وصراخها المرتفع؛ قامت المتهمة بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتخلصت منها في محل واقعة العثور عليها والمبينة في محضر التحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.