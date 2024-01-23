مصطفى البرغوثي: المقاومة قضت على نتنياهو سياسيًا

قال مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنه رغم وجود أغلبية برلمانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست الإسرائيلي من الناحية التقنية إلا أنه فقد التأييد الشعبي وعلى مستوى أعضاء الكنيست، إذا جرت الانتخابات اليوم أو الأسبوع المقبل أو الشهر الذي يليه، لأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن "نتنياهو" خسر بشكل كبير حجم التأييد الذي كان يتمتع به.

وأضاف "البرغوثي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن التقديرات تشير إلى أنه لا يملك الآن إلا نصف حجم التأييد الذي كان يمتلكه، ويرجع ذلك إلى فشله الماحق في 7 أكتوبر وفشل إدارته للحرب على قطاع غزة، وما جرى أمس في المغازي والخسائر البشرية التي لا تستطيع إسرائيل أن تحتملها أحد المؤشرات على ذلك يضاف لها الخسائر الاقتصادية.

ولفت أن نتنياهو يواجه تمزقا داخليا كبيرا، وقضية الأسرى تلعب دورا مهما في حشد التأييد لإسقاط حكومته، حيث يحدث تزاوج بين احتجاجات عائلات الأسرى التي تخشى على حياة الأسرى الإسرائيليين على القصف الإسرائيلي الذي يقتلهم بشكل منتظم، وبين الغضب الشعبي الذي كان قائما أصلا قبل هذه الحرب والعدوان والتي كانت تطالب بإسقاط نتنياهو، والمقاومة الفلسطينية أرسلته لنهايته السياسية.