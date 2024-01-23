توقيع اتفاقية عمل بين الجامعة العربية و صندوق الأمم المتحدة في إطار منظومة العمل التنموي

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء مراسم توقيع خطة العمل بين قطاع الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) المكتب الإقليمي، وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الخطة تضمنت عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة التي سيتم تنفيذها في الأمانة العامة وفي الدول العربية، موضحة أنها تركز على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الاجتماعية والتنموية المختلفة التي تم إقرارها ، لاسيما تلك التي أقرتها القمم العربية والمجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة، العاملة في مختلف مجالات وقطاعات العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.



وحول الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والصحية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، أوضحت السفيرة أبو غزالة أنها شكلت جزء رئيسي من المشاورات التي تم بلورتها في الخطة خاصة فيما يتعلق بالجهوزية لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والإنسانية والصحية المطلوبة، فور سماح الأوضاع بذلك، معربة عن آمالها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف نزيف الدم على مدار الساعة وسقوط الضحايا الأبرياء واستهداف الأطفال والمرأة والأسر العزل في عملية عقاب جماعي يستلزم وقفها.



أوضحت السفيرة أبوغزالة أن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والشباب، فضلاً عن السياسات الرامية إلى القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، والموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة والصحة، تمثل أولويات خطة العمل من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات المتخصصة، والتي تستهدف صناع القرار وكذلك الخبراء والمتخصصين في الوزارات والجهات المعنية في الدول العربية.



من جانب أخر أشارت إلى تركيز خطة العمل على تعزيز جهود الدول العربية لتنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسياسات السكانية وخطة التنمية المستدامة 2030، وبالتركيز على السياسات الشبابية والسياسات ذات الصلة بتمكين المرأة، موضحة أن خطة العمل تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المكتب الإقليمي للصندوق، وأشادت بالتعاون القائم معه، وبما يعزز الجهود العربية الرامية لتحسين حياة المواطن العربي