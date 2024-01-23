ضبط مصنع لتصنيع الحلوى مجهولة المصدر بطوخ

فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة الأسواق والتأكد من سلامة الأغذية، وبتعليمات من اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ باستمرار الجهود المبذولة فى التصدى لكافة الأنشطة التى تشكل خطورة على صحة المواطنين، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ حملة مكبرة بحضور خليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة، والرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز طوخ، وخالد حسن وكيل جهاز حماية المستهلك بالقليوبية.

وذلك بمشاركة الطب البيطري والتموين والصحة وتراخيص المحلات والبيئة، تم ضبط مصانع حلوى الاطفال والتى تشكل خطورة على صحة المواطنين وعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وتم التحفظ على كمية ١٠٠٠ قطعة من حلوى الموز المصنعة بمصنع غير مرخص بمدينة طوخ غرب السكة الحديد.

كما تم التحفظ على ١٥٠٠ كيس حلوى الموز المصنعة وعدد ١٠٠ طاولة من نفس النوع معدة للتصنيع بأحد المبانى السويسى والتى لاتتوافر فيها أى اشتراطات صحية بمنطقة عزبة الصفيح بقرية كوم الاطرون وتم أخذ العينات وإحالتها لمعامل وزارة الصحة فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



فيما استمرت الحملة فى جهودها لمحاربة الغش التجاري فتم ضبط مصنع يقوم بتعبئة الصلصلة والمربى بدائرة الوحدة المحلية بالعمار الكبرى وتم ضبط ١٧٠٠ كيلو من منتجات مربى وصلصة الغير صالحة للاستهلاك وعلى الفور تم التحفظ على الكميات لحين إصدار قرار اعدامها بمعرفة الصحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.