فبراير المقبل .. الأهلي يحل ضيفًا على شباب بلوزداد في رابع جولات أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17 أو 18 من شهر فبراير المقبل ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً صدارة ترتيب المنافسات برصيد 5 نقاط ، بينما يأتي شباب بلوزداد رابعًا برصيد 4 نقاط.



معسكر الأهلي بالإمارات ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد تعرض للخسارة أمام الأخدود السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب اتحاد كلباء الإماراتي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، على الدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين المتواجدين في معسكر الأهلي المقام حاليًّا بالإمارات لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وشهدت المباراة مشاركة الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد، الذي احتسبت له ضربة جزاء نفذها رامي ربيعة اصطدمت بالقائم وخرجت خارج الملعب، فيما سجل هدف الأهلي محمد الضاوي كريستو.

ويخوض الأهلي مباراته الودية الثانية خلال المعسكر المقام حاليًّا بالإمارات أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

وانطلق معسكر الأهلي يوم السبت الماضي بإمارة عجمان بالإمارات، برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار، الراعي الرئيسي لمعسكر الفريق بالإمارات.

