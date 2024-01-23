العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لديربي سموحة في كأس الرابطة
وأعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاتحاد السكندري القائمة الأساسية لزعيم الثغر لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الحالي 2023-2024.
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وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سموحة كالاتي ..
في حراسة المرمى: الهاني سليمان، حسين تيمور، محمد أشرف
في خط الدفاع: شريف رضا، عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفة، بركات حجاج، حسام هريدي، محمود وحيد
في خط الوسط: إسلام جابر، دوكو دودو، أبو بكر ليادي، حمدي علاء، إبراهيم جامبو، عمرو قلاوة
في خط الهجوم: أحمد خالد، مصطفى البدري، لحسن دهدوه، حسين فيصل