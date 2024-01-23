بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا يلا شوت

منافسة إفريقية بين Mauritania - Algeria اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، تشهد كأس أمم إفريقيا 2024 مباراة حاسمة ومثيرة في ختام دور المجموعات، حيث سيتواجه منتخب الجزائر ومنتخب موريتانيا في ملعب السلام. يعبر المنتخب الجزائري الحالي بفترة صعبة بعد تعادله في المباراة الأولى مع أنغولا 1-1، ثم نجاحه في الحصول على نقطة وحيدة في اللحظات الأخيرة من مواجهته مع بوركينا فاسو بفضل هدف بغداد بونجاح.

يعد الفوز بالمباراة القادمة أمام موريتانيا الخيار الوحيد الذي يمكن للجزائر من الإبقاء على آمالها في الوصول إلى دور الستة عشر وتجنب تكرار سيناريو البطولة السابقة في الكاميرون عام 2021. ورغم أن المهمة صعبة، إلا أن "الخضر" يطمحون في تحقيق هذا الفوز لتحسين أدائهم.

من ناحية أخرى، يظهر منتخب موريتانيا بأداء مميز على الرغم من خسارته في المباراتين الأوليين. لو لم تكن هناك ركلة جزاء مشكوك في صحتها في اللحظات الأخيرة، كان بإمكان "المرابطون" تحقيق التعادل ضد بوركينا فاسو. كما تعرضوا للحظ سيء أمام أنغولا الذي حرمهم من الحصول على نقطة ثمينة.

تتسم المباراة بالطابع الديربي العربي والأهمية الكبيرة التي تلقي بظلالها على مسار المنتخبين في البطولة. ستكون المباراة فرصة للمدربين لتقييم تشكيلاتهم واختبار قوة لاعبيهم في ظل التنافس الشديد.

في الختام، يترقب عشاق الكرة الإفريقية والجزائر وموريتانيا على وجه الخصوص مواجهة حماسية تجمع بين فريقين يسعيان لتحقيق الانتصار والتأهل في رحلتهم في البطولة.

متى موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

في انتظار اللحظة المثيرة لبث مباشر مباراة الجزائر وموريتانيا على يلا شوت، يستعد منتخب الجزائر لكرة القدم لمواجهة حاسمة أمام منتخب موريتانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

موعد المباراة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 يناير الحالي، وستنطلق المباراة في التوقيت التالي:

- توقيت الجزائر والمغرب وتونس: الساعة 9:00 مساءً.

- توقيت مصر: الساعة 10:00 مساءً.

- توقيت السعودية: الساعة 11:00 مساءً.

- توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: الساعة 12:00 صباحًا.

المباراة تحمل أهمية خاصة للمنتخب الجزائري الذي يسعى لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى دور الستة عشر. بينما يطمح منتخب موريتانيا في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

سيكون محبو كرة القدم على موعد مع تجربة مثيرة ومشوقة في هذه المواجهة المنتظرة، ويترقب الجميع انطلاق بث مباشر على يلا شوت لمتابعة الأحداث والتشويق في هذه المواجهة الهامة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد موريتانيا في كأس الأمم الأفريقية؟

قدمت قنوات بي إن سبورت القطرية خدمة بث مباشر عبر تويتر لمباراة الجزائر وموريتانيا، وهي المباراة المنتظرة في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. تعتبر قنوات بي إن سبورت الحاضنة لهذا الحدث الكروي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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تقدم هذه الخدمة فرصة للجماهير وعشاق كرة القدم في المنطقة لمتابعة المباراة مباشرةً وبدقة عالية، حيث توفر بي إن سبورت تجربة مشاهدة مميزة وشاملة لمباريات البطولة. يعد توفير خيار البث المباشر عبر تويتر إضافة قيمة للمشجعين، مما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى التغطية الرياضية وتعزيز تفاعل الجماهير مع هذا الحدث الرياضي الكبير.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف مشاهدة البث المباشر مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في إفريقيا؟

سيكون البث المباشر لمباراة الجزائر وموريتانيا تويتر في كأس إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو حكم مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم؟

أُعلن يوم الأحد عن تعيين الحكم عمر عبد القادر أرتان من الصومال لإدارة مباراة المنتخب الجزائري أمام منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. ستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في ملعب "السلام" في مدينة بواكي الإيفوارية.

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يساعد الحكم الكاميروني إلفيس نوبو والحكم الغابوني ديستوغا مارلين عمر عبد القادر أرتان في إدارة المباراة كمساعدين.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو، تم تعيين الحكم الغاني دانييل لاريا للقيام بمهامها، حيث ستكون تلك الترتيبات جزءًا من الجهود المستمرة لضمان سير المباراة بشكل عادل وفعال.

تشكيلة مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في كأس إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب الجزائر

في حراسة المرمى: أنتوني مانديرا.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ماندي – كيفن قيطون - ريان أيت نوري

خط الوسط: نبيل بن طالب – رامز زروقي– سفيان فيجولي.

خط الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – بغداد بونجاح.

ثانيًا: تشكيل منتخب موريتانيا

حارس المرمى: بابكر نياس.

خط الدفاع: عالي أعبيد - لامين با – نوح محمد العبد

خط الوسط: أوماري غاساما – جاساما فوفانا – بودا محسن – إبراهيما كيتا – بونا عمار.

الهجوم: أبو بكري كويتا – إبنو با.

ماهي فرص منتخبي الجزائر وموريتانيا من أجل التأهل في كأس إفريقيا؟

منتخب الجزائر يواجه تحديًا حاسمًا في مسعاه لتأمين تأهله لدور ثمن النهائي في بطولة إفريقيا، حيث يحتاج إلى تحقيق فوز كبير على منتخب موريتانيا. الفوز يعد الخيار الوحيد للجزائر لضمان مروره إلى المرحلة التالية، وهو تحدي يتطلب تركيزًا وأداءًا قويًا من قبل لاعبي المنتخب.

في المقابل، تمتلك موريتانيا فرصة للتأهل إلى ثمن النهائي في حال فازت على الجزائر، ولكن هذا يعتمد على نتائج المجموعات الأخرى. برغم التحديات، إلا أن لدى موريتانيا القدرة على المنافسة بقوة وتقديم أداء جيد، مما يتيح لها الفرصة للتقدم في البطولة.

تتسارع الأحداث وتكون الرهانات عالية، حيث يجب على الجزائر السعي إلى الفوز بشكل مستمر، بينما يسعى منتخب موريتانيا للظهور بأداء قوي والاستفادة من أي فرصة لتحقيق الفوز. في نهاية المطاف، يكمن القرار النهائي في أداء الفريقين على أرض الملعب وكيفية استغلال الفرص المتاحة لهم.

الجزائر ضد موريتانيا.. مواجهات عديدة بين المنتخبين

تاريخيًا، يحمل منتخب الجزائر الأفضلية في المواجهات مع منتخب موريتانيا، حيث جمعتهما سبع مباريات سابقة توزعت بين تصفيات كأس الأمم الإفريقية ومباريات ودية. من بين هذه المباريات، فازت الجزائر في خمس منها، بينما انتهت المباراتين الأخرتين بالتعادل.

اللقاء الأول بين المنتخبين كان في عام 1985 ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 1986، حيث فازت الجزائر في مباراة الذهاب 4-0، وانتهت مباراة الإياب في نواكشوط بالتعادل 1-1.

تبعت تلك المواجهات اللقاءات الودية، حيث فازت الجزائر في معظمها. في مايو 2013، حققت الجزائر فوزًا بمباراة ودية بهدف نظيف، وفي يناير 2017، جرت مبارتان وديتان انتهت إحداهما بفوز الجزائر 3-1 والأخرى بفوز كبير 6-0.

في 3 يونيو 2021، التقى المنتخبان مجددًا في مباراة ودية انتهت بفوز الجزائر بنتيجة 4-1، مؤكدًا تفوقهم التاريخي. وفي آخر لقاء بينهم في ديسمبر 2022، انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

باعتبارها مواجهة تاريخية، تأتي مباراة الجزائر وموريتانيا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 كفرصة للمنتخبين لتحقيق الفوز وتحسين سجلهما في هذه النزالات الرياضية المثيرة.ى