حقيقة حدوث توابع لزلزال الأقصر اليوم

وقع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شرق مدينة الأقصر، في تمام الساعة 1:18 مساءً بالتوقيت المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

توابع الزلزال

قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زلزال الأقصر اليوم له توابع ولكن غير محسوسة، ويمكن تسجيل تلك الهزات من الأماكن القريبة من موقع الزلزال.

وأضاف أن الشبكة القومية لرصد ومتابعة الزلازل، والمنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، تتابع بشكل لحظي وعلى مدار الـ 24 ساعة، ولم يتم رصد أي توابع أو هزات جديدة داخل مصر حتى الآن.

خطورة الزلزال

أكد الدكتور شريف الهادي، أن زلزال الأقصر اليوم لا يشكل خطرا أو تهديدا، وهو من الزلازل الأقل من المتوسطة.

وأوضح أن الزلزال حدث في مكان بعيد عن السكان، ولكن المواطنون شعروا به.