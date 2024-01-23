الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة حدوث توابع لزلزال الأقصر اليوم

ريختر
ريختر

وقع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شرق مدينة الأقصر، في تمام الساعة 1:18 مساءً بالتوقيت المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

توابع الزلزال

قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زلزال الأقصر اليوم له توابع ولكن غير محسوسة، ويمكن تسجيل تلك الهزات من الأماكن القريبة من موقع الزلزال.

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عاجل.. زلزال قوي يضرب الأقصر

وأضاف أن الشبكة القومية لرصد ومتابعة الزلازل، والمنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، تتابع بشكل لحظي وعلى مدار الـ 24 ساعة، ولم يتم رصد أي توابع أو هزات جديدة داخل مصر حتى الآن.

خطورة الزلزال

أكد الدكتور شريف الهادي، أن زلزال الأقصر اليوم لا يشكل خطرا أو تهديدا، وهو من الزلازل الأقل من المتوسطة.

وأوضح أن الزلزال حدث في مكان بعيد عن السكان، ولكن المواطنون شعروا به.

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عاجل.. زلزال قوي يضرب الأقصر

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