يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في كأس أمم أفريقيا

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا اليوم في كأس أمم أفريقيا ، وتتحت شعار الفوز فقط، يؤدي المنتخب الجزائري لكرة القدم مباراته أمام موريتانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، بعد تعادل المنتخب الملقب بمحاربي الصحراء في مباراتيه الماضيتين مع أنجولا بهدف، ثم بوركينافاسو بهدفين، وبالتالي فإن الفوز بات حتميا في المواجهة العربية التي ستجمع الجزائر بمنتخب المرابطين الموريتاني.

وحشد جمال بلماضي، المدير الفني للأخضر الجزائري، كل أسلحته من أجل تحقيق الفوز والعبور إلي ثمن النهائي، والاقتراب خطوة من استعادة اللقب القاري الذي توج به الجزائريون للمرة الثانية عام 2019 بالقاهرة، تحت قيادة بلماضي أيضا، الذي لم ينقذه من إهدار أربع نقاط وجود أحد أفضل لاعبي العالم ضمن صفوف منتخب بلاده وهو رياض محرز قلب الهجوم.

ومن المنتظر أن يدفع جمال ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده بأنتوني ماندريا في حراسة المرمى، وأمامه رامي بن سبعيني و عيسى ماندي وريان آيت نوري و كيفن قيطون رباعي خط الدفاع، إسماعيل بن ناصر رامز زروقي ثنائي متوسط الميدان الدفاعي، مع الأسلحة التهديفية ومفاتيح اللعب الخطيرة الممثلة في محمد الأمين عمورة ويوسف بلايلي و رياض محرز و بغداد بونجاح.

موعد مباراة الجزائر ضد موريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023

تنطلق مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يناير 2024 في ملعب السلام.

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ويطلق حكم المباراة صافرة بداية مباراة منتخب الجزائر مع نظيره منتخب موريتانيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد موريتانيا في كأس أمم إفريقيا2023

تنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا حصريًا في الشرق الأوسط عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، ومن ضمنها مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب موريتانيا.

وتقام مباراة الجزائر وموريتانيا في الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا عبر شاشة قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX".

معلق مباراة الجزائر ضد موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية 2023

يعلق محمد بركات على مباراة منتخب الجزائر مع نظيره منتخب موريتانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 لكرة القدم.