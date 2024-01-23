اجتماعا لفرق العمل بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية

عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعاً مع بعض فرق العمل بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية مساء أمس بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي ، و مها الجندي مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوي ، والدكتور محمود الدمرداش مدير إدارة الجودة ، وفريق العمل بمستشفي القناطر الخيرية العام.



واستهل وكيل وزارة الصحة الاجتماع بتقديم خالص الشكر والتقدير لفرق العمل التي لا تدخر جهدا ، وتعمل على قدمٍ وساق من أجل الانتهاء من كافة المنطلبات الخاصة بتسجيل مستشفي القناطر الخيرية بهيئة الاعتماد والرقابة، ولم يقتصر فريق العمل على أعضاء فريق الجودة بالمديرية فحسب ، إنما ضم بعض العناصر المتميزة من مسئولي الجودة داخل المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.



كما تقدم وكيل الوزارة بالتهنئة للدكتور محمود الدمرداش علي توليه منصب مدير إدارة الجودة بالمديرية خلفا عن الدكتورة سماح بكري ، والتي تقدم لها بكل الشكر والتقدير علي فترة عملها بالإدارة..

ثم دار الاجتماع حول عدة نقاط أهمها:-

وضع إطار زمني محدد لايتجاوز الـ ١٥ يوما للانتهاء من كافة المتطلبات الخاصة بتسجيل مستشفي القناطر الخيرية بهيئة الاعتماد والرقابة ، مع الاستعداد التام من وكيل الوزارة لتقديم كامل الدعم لفرق العمل.



ودار الاجتماع حول متابعة أعمال برنامج مكافحة مقاومة المضادات الحيوية ؛ والذي يعد أحد المحاور الهامة التي أكد عليها ا.د حموده الحزار بناءا علي تعليمات ا.د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أثناء المؤتمر الوطني الأول لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأسفر النقاش عن عدة توصيات أهمها:-

مراجعة تشكيل فريق العمل الخاص بمتابعة أعمال برنامج مكافحة مقاومة المضادات الحيوية

الانتهاء من تقييم جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية ، طبقا لسياسات ومعايير استخدام المضادات الحيوية ؛ علي أن يتم العرض علي السيد وكيل الوزارة في موعد أقصاه ٣١ يناير

ضرورة وضع خطوط استرشادية عريضة لوصف المضادات الحيوية داخل الأقسام المختلفة للمستشفيات بالاستعانة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بطب بنها ؛ في حالة عدم وجود local anti biogram بالمستشفي..

هذا على أن يتم عقد اجتماع مع مديرين المستشفيات بداية شهر فبراير لمراجعة مهام كل فرق العمل بالبرنامج ، وأن يتم تقييم الأداء بشكل شهري ، بناءا علي معدل ماتم انجازه من المعايير الخاصة ببرنامجAMR.