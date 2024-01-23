نائب محافظ سوهاج يعقد إجتماعا لمتابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع مديري إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام، والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير خدمة المواطنين بالديوان العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، ومعدلات الأداء بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام 2023م، والرد على جميع الشكاوى، ومتابعة وضع خطة التعامل مع الشكاوى لعام 2024م .



وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه العمل، وبذل المزيد من الجهد في الاهتمام بشكاوى المواطنين، ومنحها الأولوية القصوى في سرعة التعامل، والحفاظ على المستوى المتقدم في الرد على الشكاوى بالمنظومة، مشيدا بما تم بذله من جهود خلال الفترة الماضية، حيث وصل مؤشر إنجاز الشكاوى خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2023م إلى 100%، وفي مؤشرات قياس الأداء بلغ إجمالي الشكاوى 5111 شكوى، منها 3207 شكاوى فردية، و1904 شكاوى جماعية.



وأشار أحمد سامي القاضي إلى أهمية إخطار المواطنين بنتيجة فحص شكواهم، وتقديم أقصى مساعدة ممكنة لهم، خاصة فيما يتعلق بتظلمات تكافل وكرامة، وطلب الحصول على مساعدات اجتماعية.