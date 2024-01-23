استمرار فعاليات مبادرة "دوي" لمراكز الشباب بالقليوبية

ختام فعاليات المبادرة الوطنية «دوي » بمراكز قلما ،أبو زعبل، العبادلة ، كفر الجزار" ، والتي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، لتمكين الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية ، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب .

وأوضح الدكتور محمود الصبروك وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أن المبادرة تنفذ بـ40 مركز شباب علي مستوي محافظة القليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، علي مدار شهري يناير وفبراير ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتمكين المرأة والفتيات ، وتشجيعهم علي المشاركة والتعبير .

وأشار أن هناك برامج مختلفة تنفذ بمراكز الشباب لتمكين المرأة والفتاة ، مثل أندية الفتاة في مراكز الشباب والتي تدعم إبداعات الفتيات ، وبرنامج التمكين الإقتصادي للمرأة ، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها الصحي ، وأشار أن قادة مصر هم فتياتها ومبادرة «دوي» هي مثال علي أهمية الحكي ومشاركة التجارب ، لأن تجارب الآخربن قادرة أن تنور طرق جديدة في مستقبلهم وأن يعبروا عن نفسهم ويحكوا قصصهم ونشجعهم يتخذوا قرارات تحسن من الواقع ومن مستقبلهم.

تأتي فعاليات المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية .