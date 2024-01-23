بعد تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية.. القليوبية تحقق

أعلنت محافظة القليوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية التي يؤديها الطلاب حالية وإحالة المتسبب للتحقيق.

حيث تداولت جروبات التواصل الاجتماعي على “التليجرام” ورقة مزعومة في الساعة الثامنة و34 دقيقة، قبل دخول اللجان التي تبدأ الساعة 9 صباحا.

وكلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بفحص الواقعة، والتأكد من وجود تسريب من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتورطين فيها وحفظ حقوق الطلاب.