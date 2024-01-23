استمرار حملات الإزالة للتصدي لمخالفات البناء بمركز بنها

قام اليوم احمد سليمان رئيس الوحدة المحلية ببتمده التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعمل حملة لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

و أثناء المرور تلاحظ قيام بعض المواطنين بالتعدى بالبناء على الأرض الزراعية، وعلى الفور تم استدعاء مسئولى الجمعية الزراعية بكفرالشيخ إبراهيم لتنفيذ الازالة بحضور قوة من نقطة الشرطة التابعة للقرية.

وتم تنفيذ الإزالة لحالة تعدى على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الابيض بالقرية على مساحة ١٢٠ متر



وتم تحرير محضر تنفيذ الإزالة واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين.