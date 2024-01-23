1000 دولار رسوم على كل لاجئ .. الأموال تحل مشاكل "ضيوف مصر" (فيديو)

أصدر مجلس الوزراء قرارا لتدقيق أرقام الموجودين في مصر بطريقة غير مشروعة حتى يتقدموا لإصدار بطاقة إقامة ودفع الرسوم والغرامات ويتم تحويل الرسوم إلى أحد المصارف المعتمدة وقدرها 1000 دولار.

اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أشاد بالقرار قائلًا: "إن مصر منضمة لاتفاقية اللاجئين منذ خمسينيات القرن الماضي، وتفتح أبوابها على مصراعيها مراعاة للإنسانية".

وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن هناك 9 ملايين لاجئ يقيمون في مصر يتمتعون بنفس مزايا المواطن المصري ولا يتم التفرقة بينهم.



وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحرص على الدور ومستمرة فيه ولا تبني معسكرات إيواء خاصة باللاجئين على غرار بعض الدول وخاصة الأوروبية منها.



وأوضح اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه من حق مصر معرفة عدد الأجانب المقيمين على أراضيها وتكون على بينة من نشاطهم وما يقومون به.