الثلاثاء 23 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

1000 دولار رسوم على كل لاجئ .. الأموال تحل مشاكل "ضيوف مصر" (فيديو)

نازحون من السودان
نازحون من السودان في مصر

أصدر مجلس الوزراء قرارا لتدقيق أرقام الموجودين في مصر بطريقة غير مشروعة حتى يتقدموا لإصدار بطاقة إقامة ودفع الرسوم والغرامات ويتم تحويل الرسوم إلى أحد المصارف المعتمدة وقدرها 1000 دولار.

اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أشاد بالقرار قائلًا: "إن مصر منضمة لاتفاقية اللاجئين منذ خمسينيات القرن الماضي، وتفتح أبوابها على مصراعيها مراعاة للإنسانية".

 

txt

نشرة التوك شو.. جدل اللاجئين في مصر ورسائل الإعلاميين لـ وائل دحدوح

txt

الحكومة: 70% من اللاجئين بمصر يعملون في وظائف ثابتة ومستمرة (فيديو)

 

وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن هناك 9 ملايين لاجئ يقيمون في مصر يتمتعون بنفس مزايا المواطن المصري ولا يتم التفرقة بينهم.


وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحرص على الدور ومستمرة فيه ولا تبني معسكرات إيواء خاصة باللاجئين على غرار بعض الدول وخاصة الأوروبية منها.


وأوضح اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه من حق مصر معرفة عدد الأجانب المقيمين على أراضيها وتكون على بينة من نشاطهم وما يقومون به.

 

مواد متعلقة

الحكومة تكشف سبب تدقيق أعداد اللاجئين في مصر (فيديو)

أحمد موسى عن ملف اللاجئين: كل من تطاول على مصر ميقعدش معانا

الحكومة تبدأ تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم

إبراهيم عيسى يستغيث على الهواء من جيتوهات اللاجئين في مصر.. "9 ملايين كتير"

الأمم المتحدة تكشف عن رقم صادم لأعداد اللاجئين في 2023

حنان أبوالضياء تكتب: إدانة مباشرة للقسوة مع اللاجئين السوريين والأفارقة فى الحد الأخضر

سلمان للإغاثة يوزع 411 قسيمة شرائية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين بلبنان

فرنسا تلفظ اللاجئين.. البرلمان يقر قانون الهجرة الجديد
الجريدة الورقية