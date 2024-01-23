فيلم عصابة عظيمة يحصد أكثر من 52 ألفًا أمس

فيلم عصابة عظيمة، بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، عنبة، يعد ضمن الأعمال التي عرضت آخيرًا ونالت إعجاب عدد كبير من جمهور السينما، وتصدرت إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

وحصد فيلم عصابة عظيمة، في أمس الإثنين إيرادات بلغت حوالي 52 ألفًا و 707 جنيهًا، في دور العرض

احتفل أبطال وصناع فيلم عصابة عظيمة منذ أسبوع، بالعرض الخاص بحضور عدد كبير من جمهور السينما، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة.

وحضر العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة، الفنانة إسعاد يونس، مؤدي المهرجانات عنبة، محمد محمود، المخرج وائل إحسان، كما تواجد الفنان شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

«عصابة عظيمة»

فيلم «عصابة عظيمة» من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس، ومقرر عرضه 4 يناير 2024.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة في إطار كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

فيلم عصابة عظيمة

آخر أعمال إسعاد يونس

من ناحية أخرى، يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.

معلومات عن إسعاد يونس

ممثلة وكاتبة ومذيعة ومنتجة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1950، حصلت على درجة البكالوريوس من معهد اﻹرشاد السياحي، أثناء دراستها الجامعية وتحديداً بالسنة الأولى من معهد السياحة عام 1968.

تقدمت للعمل بالإذاعة في البرنامج الأوروبي، ثم عملت بعدها كمساعد في برنامج الشرق الأوسط ثم تدربت حتى أصبحت مذيعة تقدم برامج الهواء، تزوجت من الفنان (نبيل الهجرسي)، وتعرفت على سمير غانم في مناسبة قامت بحضورها مع زوجها، والذي أتاح لها فرصة التمثيل من خلال مسلسل (ميزو) والذي كان أول أعمالها في مجال التمثيل عام 1977، لتشارك بنفس العام بخمسة أعمال أخرى منها فيلم (دعاء المظلومين).

خاضت إسعاد يونس تجربة التأليف لأول مرة عام 1985 من خلال فيلم (المجنونة) ثم مسلسل (ليلة القبض على بكيزة وزغلول) عام 1987 والذي تم تحويله إلى فيلم بالعام التالي، والذي حقق نجاح كبير.

كما خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال تقديم برنامج (مساحة حرة) على شبكة قنوات أوربت في فترة التسعينيات ثم كررت التجربة من خلال تقديم برنامج (صاحبة السعادة) عام 2014،قامت بتأسيس (الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينيمائي) عام 2000 بمشاركة زوجها رجل الأعمال (علاء الخواجة)، ومن أبرز الأعمال التي شاركت بإنتاجها (زهايمر، رسائل البحر، سهر الليالي)، بينما من أبرز أعمالها كممثلة (شعبان تحت الصفر، يارب ولد،يا رجال العالم إتحدوا).