وزير الزراعة يوقع بروتوكول تعاون ثلاثي للاستثمار في منطقة الشاليهات بقرية مرجانة

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظة القليوبية، اليوم، بروتوكول تعاون بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية “مرجانة” بمدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

قرية مرجانة

يهدف البروتوكول إلى استغلال وإدارة وتشغيل قطعة الأرض المملوكة للجهات الثلاث بمنطقة الشاليهات “قرية مرجانة” بمدينة القناطر الخيرية بنطاق محافظة القليوبية، لتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.

تضمن البروتوكول قيام الأطراف الثلاثة بطرح المنطقة للاستثمار، ومراجعة واعتماد الرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان كفاءة التنفيذ، بالإضافة إلى إصدار التراخيص كلٌ فيما يخصُه وفقاً للاشتراطات المعمول بها.

وعلى هامش التوقيع، أشار وزير الزراعة، إلى أن البروتوكول يأتي تتويجاً للجهود التنسيقية بين الأطراف الثلاثة، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة موارد الدولة، وتحقيق أفضل عائد ممكن.

أهمية البروتوكول

وأكد وزير الري، على أهمية البروتوكول، وأنه يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن منطقة القناطر الخيرية تُعد من أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، حيث تعمل المحافظة على تطوير مختلف المشروعات التنموية بتلك المنطقة، بما يُسهم في الارتقاء بالمنطقة بشكل عام، ويعود بالنفع على المواطنين.