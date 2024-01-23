الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الذهب يقفز 25 جنيهًا .. الأسعار إلى أين ؟

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للمرة الثانية بنحو 25 جنيها فى التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 23 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليواصل متوسط سعر عيار "21" الارتفاع الى مستوى سعر 3775 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق.

 

الذهب 

 

وما زالت أسعار المعدن الأصفر في رحلتها نحو الصعود المتواصل  في الأسواق، اذ شهدت الأسعار في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات، في حين عاودت الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة،  ويبدو ان رحلت أسعار الذهب نحو الصعود لم تتوقف.

 

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أسعار الذهب ترتفع بـ 25 خلال منتصف التعاملات

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عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ: 3 اختبارات لكشف الذهب المغشوش

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب في مصر

 

قفزت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 23 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3750 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4285 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3928 جنيهًا. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 3214   جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2500 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 2124  جنيها، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1607 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر  30000 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2025 دولارًا للأوقية.

 

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