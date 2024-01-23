محمد إمام يعلن عن أرباح خيالية لفيلمه الجديد "أبو نسب"| وجه رسالة للجمهور

أعلن النجم محمد إمام عن تحقيق فيلم أبو نسب لأرباح خيالية 40 مليون جنيه بدور العرض السينمائية فى مصر، وذلك خلال منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

https://www.instagram.com/reel/C2cqCuvo8TY/?igsh=dDQyc2ppcDJudnU=

تعليق محمد إمام علي نجاح فيلم أبو نسب بالشاشات المصرية

علق محمد إمام قائلاً: "الحمدلله أبو نسب 40 مليون إيرادات في مصر شكراً لكل واحد دفع تذكرة ودخل السينما في وسط الامتحانات والجو البرد وتسريب الأفلام والظروف اللي بيمر بها الوطن العربي".

أضاف محمد إمام معلقاً: "حبكم للسينما دافع أن الواحد يموت نفسه علشان يبسطكم.. شكراً من كل قلبي".

أبطال فيلم "أبو نسب"

من ناحية اخري، يذكر أن فيلم أبو نسب يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم محمد إمام وماجد الكدواني وياسمين صبري ومحمد لطفي ووفاء عامر وعلاء مرسي وهالة فاخر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

