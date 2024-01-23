وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازات الإدارة العامة للصيدلة

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات الإدارة العامة للصيدلة خلال العام الماضى، فيما يتعلق بتكثيف المرور الإشرافى على مخازن الأدوية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

و أوضحت الدكتورة إيمان عبدالله مدير الإدارة العامة للصيدلة بالدقهلية أن عدد الجولات المرورية على المنشآت الصحية بلغت 4488 جولة تشمل 1668 مرورمفاجىء على العهد بالمستشفيات الحكومية وعدد 3154 على المراكز الطبيه والوحدات الصحيه ونحو 277 تفتيش مفاجئ على مكاتب الصحة و138 على مراكز رعايه الطفل علاوة على 35 مرور مفاجئ على مخازن الادويه الاقليميه و431 مرور على مخازن الادويه والمستلزمات الفرعيه بالادارات الصحيه و المرور على عدد 79 مؤسسه حكومية برفقة الجهات الرقابية.

واشارت الى انه تم عقد مسابقتين لاختيار مفتشى الصيدلة الحكومى والصيدلة الاكلينيكية والحاق عدد 35 مفتشاً صيدلياً إل جانب اثنين من مفتشي الصيدلة الاكلينيكية.

و أضافت مدير الإدارة العامة للصيدلة حرص إدارة التموين الدوائى علي توفير الأدويه الخاصه بنواقص المديرية علاوة على تدوير رواكد أدويه المحافظة بين المستشفيات داخليا لجميع الأوعيه ثم تدوير باقي الرواكد مع المحافظات الأخري.

وعملت الإدارة على توفير إحتياجات المحافظة من عقار بنج الأسنان ومن عقار الألبيومين .علاوة على استلام أدوية من محافظات (الشرقية , المنيا , سوهاج ) من عقار مونبيرافيرا لسد احتياجات المحافظة.

كما انتهت الإدارة من تخطيط بالاحتياجات السنوية للمديرية للعام المالي 2024/2025 بكافة أوعيتها من الادوية بناء علي طلب غرفة الدواء بالإدارة المركزية.