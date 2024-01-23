أمم أفريقيا .. موعد مواجهة مصر في ثمن نهائي البطولة

تقام مواجهة المنتخب الوطني ، في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية ، مساء يوم الأحد المقبل ، مع وصيف ترتيب المجموعة السادسة ، خلال البطولة التي تقام بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.



ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري لفعاليات البطولة في مصر ومنطة الشرق الأوسط.

ترتيب المجموعة السادسة قبل الجولة الثالثة ..

ويأتي ترتيب المجموعة التي يقابل وصيفها المنتخب الوطني على النحو التالي :

المغرب في الصدارة 4 نقاط .

الكونغو الديمقراطية وصيفًا بنقطتين.

زامبيا ثالثًا بالرصيد ذاته.

تنزانيا أخيرًا بلا رصيد من النقاط.



وتأتي القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، على النحو التالي:

محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.