تحليل 33987 عينة مياه شرب من المحطات الرئيسية بالفيوم

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قيام قطاع المعامل بالشركة بتجميع وتحليل ٣٤٥٩٦ عينة مياه وصرف صحي وصناعي شملت تجميع وتحليل ٣٣٩٨٧ عينة مياه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة .

وايضا تم سحب وتحليل ٥٥٥ عينة صرف صحي من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي . وسحب وتحليل ٥٤ عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأشار "النجار " أن الهدف من جمع وتحليل عينات المياه هو التأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب لضمان إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات والتأكد من مطابقة السيب النهائي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

مشروعات حياة كريمة..

وفى وقت سابق عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، وبمقر الشركة بمحطة مياه قحافة اجتماعاً لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري ، وبحضور المهندس محمد عطية استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بمركزي اطسا ويوسف الصديق ومهندسي الإشراف بالمواقع .

خلال الاجتماع تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥ ٪ وخزان ورافع مياه يادم غالب بنسبة تنفيذ ٨٨ ٪ وخزان ورافع مياه قصر الجبالي بنسبة تنفيذ بلغت ٦٥ ٪ . كما تم مناقشة نهو الأعمال بالخطوط الناقلة لمياه الشرب بمركزي اطسا ويوسف الصديق.

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