رئيس جامعة القناة يشهد أول اجتماع لمجلس معهد الدراسات الأفروآسيوية

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بما وصل له معهد الدراسات الأفروآسيوية بالجامعة من تطوير، مؤكدا أن المعهد يسعى إلى تعميق المعرفة بالشئون الأفريقية والآسيوية، وإعداد أفضل البرامج العلمية والتدريبية والبحثية، فى مجال البحوث والدراسات الأفريقية والآسيوية، وتطويرها بشكل دائم، بما يجعلها تواكب التقدم العلمى على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال رئاسته لأول مجلس بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا، والذى عقد اليوم، وحضره الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية الدور الذى يقوم به المعهد من تعميق الوعى المصرى بأهمية الانتماء الأفريقى الآسيوى، وتحسين الصورة المتبادلة بين المصريين وأشقائهم بقارتى أفريقيا وآسيا، وتدعيم العلاقات المصرية والعربية بالقارتين.

وهذا ما يتضح فى أعداد الطلاب الوافدين بالمعهد من قارتى أفريقيا وآسيا، حيث يضم المعهد 25 وافدا من إندونيسيا -الصين – تونس- سوريا- نيجيريا.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى اهتمام المعهد بإجراء الدراسات والمشروعات البحثية، فى المجالات التى تهم المجتمع، وتسهم فى تحقيق علاقات أوثق بين مصر والدول الأفريقية والآسيوية الشقيقة.

كما يقدم الخدمات البحثية والاستشارية والعلمية والتدريبية، التى تتطلب من جانب المستفيدين من أنشطة المعهد، وخاصة من جانب مصر وفئات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن المعهد يعد من المعاهد القليلة جدا المختصة بالدراسات العليا على مستوى جمهورية مصر العربية، التى ترتكز فى دراستها على قارتين: قارة أفريقيا وقارة آسيا، وهو ما يحمله اسم المعهد (معهد الدراسات الآفروأسيوية للدراسات العليا).

ويذكر أن معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا أنشئ بقرار وزارى رقم (3086) بتاريخ 31-7-2019م، ويضم أربعة أقسام:-

1-قسم الدراسات والبحوث فى العلوم الاجتماعية والنفسية: يضم شعبة بحوث المجتمع والإنسان- شعبة الدراسات والبحوث النفسية- شعبة التاريخ

2-قسم الدراسات والبحوث فى المكتبات والمعلومات والإعلام. يضم شعبة الإعلام- شعبة المكتبات والمعلومات.

3-قسم الدراسات والبحوث الجغرافية: يضم شعبة دراسات وبحوث السكان والبيئة الجغرافية- شعبة دراسات وبحوث الصناعة فى التعدين والطاقة المتجددة.

4-قسم الدراسات والبحوث فى اللغات وآدابها. دراسات وبحوث اللغة العربية وآدابها و(للناطقين بلغات أخرى)، ويضم تخصص الأدب واللغة والدراسات الإسلامية- برنامج الدراسات الفرانكفونية وآدابها.